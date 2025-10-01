Boston (www.anleihencheck.de) - Schwächerer Arbeitsmarkt vs. ermutigender Konsum: Wer für das Wachstum in den USA wichtiger ist, erläutert Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Eine der rätselhaftesten Fragen, mit denen man derzeit auf Makroebene konfrontiert sei, sei, wie man die Signale vom Arbeitsmarkt mit denen aus den Konsumausgaben in Einklang bringen könne. Denn sie würden ein unterschiedliches Bild zeichnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de