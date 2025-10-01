Wien (www.fondscheck.de) - Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank hat ihr Führungsteam im Geschäftsbereich Asset Servicing mit Philipp Wösthoff verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Wösthoff werde zukünftig als Head of Relationship Management Real Assets die beiden Relationship-Management-Teams in Deutschland und Luxemburg verantworten. Damit übernehme er die Betreuung und Weiterentwicklung der bestehenden Kundenbeziehungen im Bereich Real Assets mit einem Gesamtvolumen von rund 150 Milliarden Euro Assets under Depository sowie der zugehörigen Bankdienstleistungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de