Donald Trump verhängt Mega-Zölle. Doch diese Berliner Medizinaktie trotzt dem Risiko und hat über 60 Prozent Kurspotenzial! Warum Medios jetzt spannend ist, erklärt Tobias Bosler bei wO TV.Donald Trump hat Ende September neue Strafzölle von einhundert Prozent auf Arzneimittel angekündigt. Für viele Pharmaunternehmen bedeutet das ein enormes Risiko - nicht aber für Medios. Der Berliner Spezialmedizinkonzern ist ausschließlich in Europa aktiv und verkauft seine Produkte vor allem in Deutschland und den Niederlanden. Tobias Bosler, Chefredakteur der Bosler Börse, stellt auf wallstreetONLINE TV klar: "Es gibt kein Trump-Risiko." Bosler verweist auf eine Gewinnchance von 63 Prozent. Grundlage …Den vollständigen Artikel lesen ...
