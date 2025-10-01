Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:
Sonntag, 2. November 2025, 15.50 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche
Moderation: Rudi Cerne
Melena ist zehn Jahre alt und hat Spaß daran, mit Medien zu experimentieren. In einem Workshop in Hamburg gestaltet sie heute aus eigenen Fotos ein Magazin-Cover.
Sonntag, 9. November 2025, 18.55 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche
Moderation: Rudi Cerne
Jade ist neun und liebt es, kreativ zu sein. Beim Ferienprogramm des KinderKulturClubs in Berlin entdeckt sie mit anderen Kindern Kunst und Kultur. Heute werden Fächer gebastelt.
