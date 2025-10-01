München (ots) -Nach zwölf erfolgreichen Jahren bei der nexpera Gruppe in München wechselt Alexander Daum nun als Managing Partner zur maxmatch Personalberatung GmbH.Alexander Daum zählt zu den renommiertesten Experten in der Personalberatung des Bau- und Immobilienbereichs. Mit seinem Schritt in den Executive Search setzt er seine Reise konsequent fort.Als Head of Practice-Group Real-Estate ist er nun in der bundesweiten Gesamtverantwortung des Branchenausbaus."Wir wollen den Recruiting-Markt in der Bau- und Immobilienwirtschaft nachhaltig prägen und Unternehmen bundesweit mit den besten Köpfen zusammenbringen", sagt Alexander Daum zu seiner neuen Aufgabe."Entscheidend ist nicht, den schnellsten Lebenslauf zu finden, sondern einen echten Wertbeitrag zu liefern - Talente, die Strategie, Umsetzung und Kultur spürbar stärken. Mein Ansatz verbindet tiefes Marktverständnis, persönliche Netzwerke, datengetriebene Suche und persönliche Beratung auf Top-Niveau. Dabei für mich immer im Mittelpunkt: die Menschen, deren Chancen und die sich verändernden Marktbedürfnisse."Der Schwerpunkt in Zukunft: Executive Search für kritische Schlüsselrollen - ergänzt um einen fokussierten Expert Search in wichtigen operativen Spezialthemen.Die Schwerpunktthemen: Projektentwicklung, Investment/Asset/Property Management, Bau und Technik sowie Corporate-Real-Estate.maxmatch setzt dabei auf hochwertige Direktansprachen, skalierbare Suchprozesse und eine persönliche Betreuung entlang des gesamten Projektzyklus."Wir bauen Netzwerke, schärfen die Organisationsentwicklung und bewegen Karrieren", so Daum.maxmatch und nexpera gehören zur Callisto Group. Durch die enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe profitieren Mandanten von integrierten Leistungen entlang der HR- und Organisationskette - von Executive Search über Interim-Lösungen bis zu Programmen für Führung und Kultur.Mit der Berufung von Alexander Daum stärkt maxmatch das Real-Estate-Segment. Die bisherigen Aktivitäten der nexpera Gruppe werden in die maxmatch Struktur integriert. Damit entsteht ein neues Segment mit mehr als zehn Jahren Erfahrung, über 300 erfolgreichen Projektbesetzungen und einem klaren Plan für 2026: den Markt mit echten Machern mitgestalten!Pressekontakt:Sven Kolthof+49 (0) 171 4431139kolthof@callistogroup.deOriginal-Content von: maxmatch Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181130/6129624