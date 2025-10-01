Leipzig (ots) -35 Jahre nach der Wiedervereinigung stellt sich die Frage nach dem Zusammenhalt in Deutschland lauter denn je. Darüber und über weitere Themen spricht der MDR in einem "MDR Aktuell Extra" aus Halle live mit Bundeskanzler Friedrich Merz - am 3. Oktober, 19.50 Uhr, in der ARD Mediathek, im MDR-Fernsehen, im Nachrichtenradio MDR Aktuell sowie auf mdr.deIn einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Polarisierung wird es im Interview mit Bundeskanzler Friedrich Merz um dessen persönliche Erfahrungen und politische Einschätzung gehen - um seine Sicht auf Perspektiven, Herausforderungen und Chancen. Was trennt und was verbindet uns? Wie kann politisches Handeln den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken?Thematisiert wird außerdem die besondere Rolle des Ostens als Ort der Transformation. Dabei steht nicht der Rückblick im Fokus, sondern die Gegenwart.Moderiert wird das Gespräch von MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann und "MDR Aktuell"-Moderator Jens Hänisch.Schon vor dem "MDR Aktuell Extra" mit Friedrich Merz lädt der MDR zum Bürgertalk am Goitzschesee ein und spricht mit Gästen zum Thema "35 Jahre Einheit". Um 14.30 Uhr streamt "MDR Aktuell Live" außerdem gemeinsam mit MDR Sputnik auf YouTube (@mdr-aktuell), mdr.de und in der MDR Aktuell App direkt vom Marktplatz in Halle. Dort wird es ebenfalls um die Gedanken der Menschen zum Jubiläum gehen. Im Anschluss gibt es auf dem Instagram-Kanal von MDR Sputnik (@mdrsputnik) ein Quiz rund um die Wiedervereinigung.Die Programmangebote sind Teil des MDR-Schwerpunkts zum 35. Jubiläum der Deutschen Einheit. Dabei geht es ebenso um Wirtschaftsthemen, gesellschaftlich relevante Fragestellungen und persönliche Geschichten wie um die Besonderheiten des "wilden Ostens". Unter anderem mit der Dokumentation "Sind wir noch ein Volk? - Das zerrissene Land" - jederzeit in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/sind-wir-noch-ein-volk/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi82ZDMzNjkwMS05NTg2LTQ5ZDUtYjIyNy04ZWE2YjJjZWQ2ZjAvNjU4ODNiMTEtNDk0OS00ZjdjLWJmM2QtMzZmMDEzYmFhZmI5) und am 8. Oktober um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6129631