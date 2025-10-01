Frankfurt/Main (ots) -Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) richtet seine Kommunikationsmarke neu aus: "Die Pflanzenschützer" werden zu "feldhelden". Mit dem Relaunch rückt der Verband die Menschen in den Mittelpunkt, die jeden Tag mit Fachwissen, Verantwortung und Weitblick unsere Lebensmittelversorgung sicherstellen."Gesunde Pflanzen. Sichere Ernten. Für uns alle." - unter diesem Leitgedanken fördert die Initiative einen sachlichen Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Dabei steht der ganzheitliche Ansatz des modernen Pflanzenbaus im Vordergrund. Dieser umfasst neben chemischem Pflanzenschutz unter anderem auch biologische Verfahren, Mineraldünger, neue Züchtungsmethoden, digitale Tools und gezielte Biodiversitätsförderung."Mit feldhelden geben wir den Menschen in der Landwirtschaft eine Bühne. Sie verdienen Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz - und eine Plattform, auf der ihre Geschichten gehört werden", erklärt Christoph Kossler, verantwortlich für Online-Kommunikation im IVA. "Außerdem wollen wir der Gesellschaft ein realistisches Bild von der Arbeit vermitteln, die hinter den gut gefüllten Supermarktregalen steckt. Denn moderner Pflanzenbau ist komplex, zukunftsorientiert und unverzichtbar. Genau das wollen wir zeigen", so Kossler.Ein zentraler Bestandteil der Initiative bleibt die erfolgreiche Mitmach-Aktion "Schau ins Feld!", an der bereits über 1000 Landwirtinnen und Landwirte deutschlandweit teilnehmen. Sie zeigt anschaulich, was passiert, wenn auf Pflanzenschutz verzichtet wird - und lädt Verbraucherinnen und Verbraucher dazu ein, sich direkt am Feldrand zu informieren.Der Verband baut die Initiative in den kommenden Monaten konsequent aus - mit Hoftagen, Medientrainings und weiteren Kommunikationsangeboten, die den Dialog weiter stärken sollen.Informationen zu den "feldhelden" und zur Aktion "Schau ins Feld!" sind unter www.die-feldhelden.de zu finden.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMaik BaumbachTel. +49 69 2556-1268 oder +49 151 54417691E-Mail: baumbach.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6129644