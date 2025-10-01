© Foto: Dall-EDirekt zu Monatsbeginn steht der Kryptomarkt ganz im Motto des "Uptobers" und startet mit einer starken Rallye voller Zuversicht für das Jahresende.Der Oktober macht seinem in der Szene beliebten Spitznamen "Uptober" alle Ehre: Gleich zum Monatsauftakt sorgt eine breite Rallye am Kryptomarkt für steigende Kurse und eine Rückkehr der Marktkapitalisierung über die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Bitcoin (BTC) legt Mittwochnachmittag um mehr als 3 Prozent zu und notiert aktuell bei 116.509 US-Dollar. Ethereum (ETH) steigt um 3,25 Prozent auf 4.301 US-Dollar, während XRP (XRP) mit einem Plus von 3,45 Prozent auf 2,94 US-Dollar klettert. Auch Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) ziehen kräftig an …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE