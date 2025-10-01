Die Rechtsschutzexpertin Doreen Gossert hat zum 01.10.2025 ihren Dienst bei der FINAS Versicherungsmakler GmbH angetreten. Sie ist als Prokuristin in die Unternehmensleitung eingestiegen und verantwortet die Unternehmensbereiche Vertrieb, Konzepte und Kommunikation. Die FINAS Versicherungsmakler GmbH hat nun bekannt gegeben, dass Doreen Gossert zum 01.10.2025 Teil der Unternehmensleitung geworden ist. Sie übernimmt als Prokuristin die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Konzepte und Kommunikation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
