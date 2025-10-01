Markel stärkt die europäische Führungsstruktur. Dies ermöglicht Maklern direkten Zugang zu Entscheidern in den jeweiligen Regionen. Künftig leiten drei regionale Geschäftsführer die europäischen Aktivitäten. Marius Jungmichel wird ab 2026 Managing Director DACH. Markel Insurance, die Versicherungssparte der Markel Group Inc., hat Veränderungen in der europäischen Führungsstruktur angekündigt. Mit der Neuaufstellung will der Spezialversicherer die Zusammenarbeit mit Maklern intensivieren, die eigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
