Unterföhring (ots) -In der neuen Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen am Dienstag, 7. Oktober, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) wird die Geduld von Cheyenne und Nino auf eine harte Probe gestellt: Nach Jimis Einzug auf dem heimatlichen Bauernhof lässt dieser es deutlich an Arbeitseinsatz vermissen. Sollte der neue Hofbewohner sich nicht etwas dankbarer zeigen und lieber mal in die Hände spucken? Jede helfende Hand wird schließlich gebraucht. Doch körperliche Arbeit scheint nicht Jimis Steckenpferd zu sein. Das äußert sich auch bei den Vorbereitungen zum kommenden Campingurlaub: Bevor die gesamte Familie anreist, um ein paar Tage unter freiem Himmel zu verbringen, müssen zahlreiche Zelte und Outdoor-Equipment aufgebaut werden. Stress pur! Bessere Stimmung herrscht da schon im belgischen Brügge, wo Cheyenne und Nino auf einer kulinarischen Reise ein echtes "Beef-Highlight" erleben und von den Gästen eines Sterne-Restaurants geadelt werden.Belgischer Kulinarik-Trip mit Cheyenne und NinoIn Brügge treffen Cheyenne und Nino auf ihren belgischen Beef-Buddy Tom, der ihnen einige kulinarische Highlights der Stadt präsentieren möchte. "Eine super Auszeit, weg von der Arbeit", freut sich Nino auf das Abenteuer. Die erste Kostprobe wartet bei einem der angesagtesten Chocolatiers des Landes - seine Spezialität: eine Schokoladen-Schnupf-Maschine! Cheyenne ist zunächst etwas misstrauisch: "Ich gehe davon aus, das war ursprünglich nicht für Schokoladenpulver...", unterstellt sie der Maschine zunächst andere Freuden-Zwecke. Doch die Neugier überwiegt und beide lassen sich einen Schokoladen-Shot an die Nase setzen. "Kakao-Junkies...", kommentiert Nino lapidar. An der nächsten Ecke warten schon die nächsten Gaumenfreuden, diesmal in flüssiger Form eines ausführlichen Bier-Tastings. Doch Nino merkt schnell: "Das hat nichts mit einem professionellen Bier-Tasting zu tun, wir haben einfach alles in uns reingekippt". Der Auftakt zu einer rauschenden Partynacht inklusive Kneipentour, Karaokebar und Tanzfläche im Club. "Es ist ein bisschen ausgeartet", lautet Cheyennes Fazit. Werden die beiden rechtzeitig fit sein, um am nächsten Tag ihren wichtigen Auftritt in einem der angesagtesten Beef-Restaurants Europas bestehen zu können? Im berühmten "Carcasse" dürfen Cheyenne und Nino den Gästen des Sterne-Lokals ihr eigens vom Chianinahof importiertes Rindfleisch präsentieren. "Hier eingeladen zu werden, ist die größte Ehre", weiß Nino und spürt eine große Nervosität, während er das Beef vorbereitet. Wird sein Fleisch gut ankommen? Die Reaktion der Gäste sorgt bei allen für eine große Überraschung!Schon wieder Trouble um Jimi?Durfte Jimi lange Zeit ein Leben im Luxus genießen, wartet nach seinem Gefängnisaufenthalt nun eine simple Bleibe auf dem Chianinahof: "Cheyenne und Nino haben mir neben der Scheune ein Apartment eingerichtet", geht Jimi mit Fliegenklatsche in seinem Zimmer erst einmal auf Insektenjagd. Doch die größte Sorge bleibt sein immenser Schuldenberg: "Ich habe einen sechsstelligen Betrag verloren, es sammeln sich die Rechnungen", blickt er auf seinen persönlichen Albtraum der letzten Wochen und Monate zurück. Höchste Zeit, endlich wieder Geld zu verdienen. "Dieses Jahr habe ich mich committet, Realityformate auszuprobieren - das schnellste Geld, was man verdienen kann", hat Jimi einen klaren Plan für sein TV-Business. Cheyenne und Nino erwarten allerdings zunächst mal andere Prioritäten von ihrem Mitbewohner: Wo bleibt seine tatkräftige Unterstützung auf dem Hof? Daran hapert es offensichtlich. Als das Jungbauernpaar von einer Kurzreise zurückkehrt, sitzt der Rest der Familie an der gedeckten Kaffee-Tafel, anstatt dringende Stallarbeiten zu erledigen. "Unter aller Sau, ernsthaft!", ist Cheyenne schockiert: "Ich hätte schon erwartet, dass Jimi hilft - er wohnt und isst bei uns umsonst. Ein bisschen Dankbarkeit kann man schon zeigen". Auch Nino sieht einen grundsätzlichen Unterschied in Sachen Arbeitseinstellung zwischen Familie Sifkovitz und Ochsenknecht: "Das sind zwei verschiedene Welten. Ich habe keine Toleranz für jemanden, der keinen Bock hat, zu arbeiten!" Wird so ein Zusammenleben auf dem Hof auf Dauer gut gehen? "Auf Dauer wäre mir das auf jeden Fall zu anstrengend", sieht Jimi seinen Lebensmittelpunkt jedenfalls nicht auf einem Bauernhof. Doch da hat er die Rechnung ohne seine Schwester gemacht: "Er hat jetzt einen Monat in der Zelle gechillt - jetzt ist wieder Arbeiten dran", will Cheyenne ihn früh morgens mit auf die Schafweide nehmen. Doch Jimi leistet sich den nächsten Fauxpas und hat verschlafen... .Camping-Vorbereitungen"Ein besonderes Ereignis steht an: wir gehen campen!", kündigt Jimi ein großes Ferien-Highlight an. An einem See in der Region will die gesamte Familie ein paar Tage und Nächte unter freiem Himmel verbringen. Warum es diesmal nicht auf Urlaubstour ins warme Ausland geht? Jimi hat Ausreisesperre und darf nur in Österreich bleiben. Darum heißt es nun: Start in die Camping-Vorbereitungen mit einer ausgedehnten Einkaufstour! Neben reichlich Outdoor-Equipment quillt das Auto über mit Verpflegungs- und Spaßutensilien. An der Camping-Location angekommen, droht das Chaos: Die Zelte müssen schnell aufgebaut und Unmengen an Gepäck verstaut werden. Jetzt ist jede helfende Hand wichtig, denn ein Unwetter ist in Sicht! Doch wo ist Jimi? Der geht beim kleinen Plausch und erstem Camping-Bier mit dem Besitzer des Geländes auf Tuchfühlung - sehr zum Missfallen von Cheyenne und Nino, die langsam aber sicher die Geduld verlieren.Wilson, das "One-Take-Pony"Zeit für Wilson, endlich mal wieder seine schauspielerischen Qualitäten zu zeigen: In Köln ist er in einem Aufnahme-Studio zu Gast, um mit renommierten Schauspielern wie Bjarne Mädel einen spannenden Hörspiel-Thriller aufzunehmen. "Es hat mir richtig viel Spaß gemacht", ist Wilson voll in seinem Element und wirft sich mit ganzem Körpereinsatz in die rasanten Szenen. "Das ist es - du bist ja ein One-Take-Pony!", ist der Aufnahmeleiter von Wilsons perfekter Performance begeistert. Die Tatsache, dass er ausgerechnet einen Gefängnisinsassen spielen muss, lässt ihn jedoch trotzdem nicht ständig an seinen Bruder denken: "Für mich ist die Situation mit Jimi kleiner, als die, einen guten Job zu machen. 