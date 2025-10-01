Unsere vergangene Woche empfohlene Position liegt bereits acht Prozent vorne und weist noch immer bis Dezember ein prozentual zweistelliges Potenzial auf Bullischer DAX-Auftakt in den Oktober! Der deutsche Blue-Chip-Index notiert im heutigen Nachmittagshandel nicht nur erstmals wieder seit dem 1. September über der 24.000er-Marke, sondern überwindet damit auch ein ganzes Bündel an Widerständen. Die Rede ist neben waagrechten Hürden vor allem von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
