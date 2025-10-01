CATL sorgt erneut für Bewegung im Lithiumsektor: Nach dem Preisschock durch die Schließung der Jianxiawo-Mine im August entspannt sich die Lage - Peking genehmigt die Wiederaufnahme der weltgrößten Lithiummine. Die Aussicht auf Ausweitung der Produktion drückt den Preis und Kurse der Produzenten. CATL stärkt dagegen seine Position.Die Stilllegung der Jianxiawo-Mine hatte den Markt aufgeschreckt: Die Preise für Lithiumcarbonat an der Guangzhou Futures Exchange sprangen in der Folge um das Tageslimit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär