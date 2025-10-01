© Foto: DALL·EChinas Börsen steigen trotz schwacher Konjunktur rasant. Privatanleger treiben die Kurse. Experten warnen vor einer Blase. Wie lange kann die Party noch weitergehen?Der chinesische Aktienmarkt erlebt 2025 einen der stärksten Anstiege weltweit. Fortschritte bei künstlicher Intelligenz, Pekings Bemühungen um eine eigenständige Chipproduktion und politische Maßnahmen gegen ruinöse Preiskämpfe haben die Kurse angetrieben. Der Leitindex CSI 300 legte seit Jahresbeginn deutlich zu und bewegt sich nahe einem Dreijahreshoch: Raymond Cheng, regionaler CIO für Nordasien bei Standard Chartered, sieht eine Abkopplung der Kurse von den Fundamentaldaten. "Chinas anhaltende Aktienrallye scheint von den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE