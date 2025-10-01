In diesem Marktgespräch analysieren Cornelia "Conny" Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Boerse Stuttgart Group) die aktuelle Zinsentwicklung in den USA und Europa. Im Fokus steht die Frage, wie die Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten die internationalen Märkte bewegen - und welche Konsequenzen dies speziell für Anleger in Europa mit sich bringt. Dabei geht es um zentrale Themen wie den anhaltenden Inflationsdruck, die Stabilität der Zinsen im Euroraum sowie die Wechselkursdynamik zwischen Euro und US-Dollar.
