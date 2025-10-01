Topcon Positioning Systems hat heute die Gründung einer eigenen Geschäftseinheit angekündigt, die sich auf die Bereitstellung von Hochpräzisionstechnologie, Software und Dienstleistungen für die Geomatik konzentriert. Die neue Organisation bündelt und erweitert Topcons Portfolio an Vermessungs-, Geodaten- und GIS-Lösungen und eröffnet gleichzeitig neue Wege in aufstrebende Märkte. Die spezialisierte Abteilung ergänzt die bestehende Unternehmensstruktur, zu der bereits etablierte Geschäftsbereiche für Bauwesen und Landwirtschaft gehören.

"Für die Geomatik beginnt ein neues Zeitalter", sagte Ivan Di Federico, Präsident und CEO von Topcon Positioning Systems. "Es geht nicht mehr nur darum, Punkte zu sammeln und Karten zu erstellen. Heute gilt es, enorme Mengen an Geodaten zu erfassen, mehrere Datenströme zu verbinden und Erkenntnisse mit der Geschwindigkeit und Einfachheit zu liefern, die unsere Kunden verlangen. Topcons Aufgabe ist es, zwischen der Erfassung vor Ort und Geschäftsentscheidungen im Büro eine Brücke zu schlagen. Indem wir die Geomatik zu einer eigenen globalen Geschäftseinheit erheben, signalisieren wir, dass diese Disziplin von entscheidender Bedeutung ist nicht nur für traditionelle Fachleute, sondern für alle Sektoren, in denen räumliche Intelligenz Effizienz und Wachstum vorantreibt."

Neil Vancans, eine erfahrene Führungskraft in der Vermessungs- und Geodatenindustrie, ist dem Unternehmen als Leiter der neuen Geomatics Sales Unit beigetreten. Er verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung in Führungspositionen bei Unternehmen wie Leica Geosystems, Thales Navigation, Septentrio und Altus Positioning Systems.

"Topcon verfügt über die Präzisionstechnologie, die globalen Ressourcen und die Vision, um die Erwartungen der Anwender an die Geomatik neu zu definieren", sagte Vancans. "Die Nachfrage nach präziser, zuverlässiger Positionierung wächst rasant, und unser Ziel ist es, Rohdaten in nutzbare, umsetzbare Informationen zu verwandeln. Das bedeutet, Mehrwert für Kunden zu schaffen, Händler und Partner zu stärken und sicherzustellen, dass Geomatiklösungen die digitale Transformation beschleunigen."

Topcon präsentiert seine Geomatiklösungen darunter das wachsende Capture Reality-Portfolio auf der INTERGEO 2025, der Messe für Geodäsie, Geoinformation und Landbewirtschaftung, die vom 7. bis 9. Oktober in Deutschland stattfindet. Weitere Informationen finden Sie unter topconpositioning.com/de/de/campaigns/intergeo-2025. Erfahren Sie mehr über Topcon und seinen Fokus auf Präzision im Video "Since Precision Exists" auf vimeo.com/topcon/spe-de.

