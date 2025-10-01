Mainz (ots) -Montag, 6. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Murano Glastauben, einen Goldring, ein Dominospiel, ein Gemälde "Odaliske" und ein Collier.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 7. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Kinderbildnis "Freifrau von Herman", ein Dupont-Feuerzeug, einen Ring, zwei Aschenbecher von Erdal, einen Tafelaufsatz und ein Collier.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 8. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Goldring, einen Design-Teppich mit Picasso-Motiv, einen Multiglobus, eine Stabbrosche, einen Rosenthal-Künstlerteller und einen Lederstiefel.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 9. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellanfigur, ein Armband, einen Friseurschrank, ein Gemälde "Jagdfrühstück", Rotgold-Ohrringe und eine Flasche Brandy "Non Plus Ultra".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 10. Oktober 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren Spielzeug-Nutzfahrzeuge, ein Diamantarmband, ein Kaffeeservice, zwölf Dokumenten-Klammern, einen Goldring und ein Gemälde von P. H. Blum.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6129680