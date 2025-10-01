Berlin (ots) -
Die schnelle FRITZ!Box 5690 mit Wi-Fi 7 ist bundesweit an allen GPON/AON-Anschlüssen direkt einsetzbar.
https://ots.de/2AR5Ax
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: Der erste Outdoor-WLAN-Repeater von uns mit Power over Ethernet-Unterstützung für viel Reichweite draußen.
https://ots.de/Vgabdm
FRITZ!Repeater 2700: Wi-Fi 7 und intelligentes Mesh überall im Heimnetz
https://ots.de/JfEFGC
FRITZ!Fon M3: Das neue Allroundtalent für Telefonie, Multimedia und Smart-Home-Steuerung.
https://ots.de/IHqc7z
Pressekontakt:
Doris Haar
FRITZ! Kommunikation
Telefon 030 39976-242
presse@fritz.com
Bluesky @avm-presse.bsky.social
Original-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6129684
