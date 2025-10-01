Die R+V Versicherung will die Regulierung von Wohngebäudeschäden mithilfe von Virtual Reality vereinfachen. Hierzu hat die StartRaiff, eine Tochtergesellschaft der R+V, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut eine digitale Lösung entwickelt, um Schäden schneller zu regulieren. Bei der Bearbeitung von Wohngebäudeschäden wie einem Wasserrohrbruch oder einem Brand will die R+V Versicherung künftig auf Virtual Reality setzen. Eine entsprechende Lösung hat StartRaiff, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact