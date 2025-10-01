Hamburg (ots) -Eternal Power hat sich in kürzester Zeit vom Start-up zum europäischen Wegbereiter für die Dekarbonisierung entwickelt. Dafür ist das Hamburger Scale-up jetzt mit dem 18. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Brennstoffindustrie ausgezeichnet worden.Während die öffentliche Diskussion über Wasserstoff nach Beginn der Energiekrise 2022 abgeflacht ist, hat Eternal Power binnen vier Jahren nach Gründung Allianzen geschmiedet, industrielle Produktions-Projekte gesichert und entwickelt sowie eine Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufgebaut. "Wir haben den Beweis erbracht, dass grüner Wasserstoff Realität und fester Bestandteil einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung in Deutschland und Europa sein kann", sagt Dr. Moritz Schwencke, Mitgründer und Geschäftsführer von Eternal Power (www.eternal-power.de). In Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) etwa haben die Hamburger Wasserstoffpioniere eine Anlage mit bis zu 380 MW Elektrolysekapazität in der Entwicklung, die jährlich über 40.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren soll.Darüber hinaus kann Eternal Power Abnahme-Vorverträge im Gesamtwert von über 7 Mrd. Euro vorweisen. "Wir entwickeln attraktive und kosteneffiziente Produktionsstandorte und haben uns als gefragter Partner für Energieversorgungsunternehmen und zukünftige Abnehmer von grünem Wasserstoff aus Industrie, Chemie und Logistik etabliert", sagt Schwencke. Wegbereitend sind für Eternal Power zudem mehrere renommierte Partnerschaften und Kooperationen wie mit Hydropulse (ITM Power Group), aireg (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany) sowie der Initiative TransHyDE 2.0. Laut Schwencke ist diese Basis der entscheidende Faktor, um die Projekte Richtung Baureife und Umsetzung weiter zu entwickeln."Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt unser Team und unsere Leitidee, die Energiewende aus der Nische in den industriellen Maßstab zu überführen", sagt Schwencke, "Wir zeigen, dass grüner Wasserstoff keine Vision sein muss, sondern bereits heute eine tragfähige Lösung für Industrie und Mobilität. Damit unterstützen wir einen "fast track" zur dringend notwendigen Dekarbonisierung."Der Nachhaltigkeitspreis wird von 240 Fachjuror:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in einem zweistufigen Prozess begleitet. Die Juroren sehen Eternal Power in der Brennstoffbranche aktuell an der Spitze der Pioniere.Der Markt für Wasserstoff wächst nach aktuellen Zahlen des Hydrogen Council dynamisch, auch wenn das breite mediale Interesse etwas abgeflaut scheint: Der Bedarf in Deutschland soll laut Bundesregierung von rund 55 TWh im Jahr 2023 auf etwa 95-130 TWh bis 2030 steigen. Während viele Projekte an Komplexität oder Finanzierung scheitern, hat Eternal Power ein tragfähiges Geschäftsmodell etablieren können. Das Unternehmen setzt dafür auf strategische Partnerschaften, industrielle Großprojekte, langfristige Abnahme-Vereinbarungen und starke Investoren wie Grazia Equity.Mit Standorten und Partnerschaften in Hamburg, Skandinavien, der Türkei und Portugal wächst Eternal Power vom lokalen Start-up zum europäisch agierenden Scale-up und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag, um die Versorgungssicherheit in Deutschland langfristig zu gewährleisten.Auszüge aus der Jurybegründung im Wortlaut:Die Fachjury zeichnet die Eternal Power GmbH in der Branche Brennstoffindustrie mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis aus. Die Fachjury bewertet Unternehmen jeder Branche auf Basis transparenter Juryregeln, fundierter Unterlagen, öffentlich zugänglicher Informationen, ihrer eigenen Expertise sowie der Scorings des Recherchepartners score4more.Eternal Power überzeugt die Jury mit der Entwicklung skalierbarer Großprojekte für grünen Wasserstoff und seine Derivate, die den Markthochlauf erneuerbarer Energieträger in besonderer Weise vorantreiben. In einem Sektor, der für die Defossilisierung der Industrie und die Stärkung der Energiewende entscheidend ist, setzt das Hamburger Start-Up neue Maßstäbe: Sein Kerngeschäft wird die Massenproduktion von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten, um schwer zu defossilisierenden Branchen wie Stahl, Chemie, Schifffahrt und Wärmeversorgung klimafreundlich zu machen. Vorbildlich ist insbesondere die Geschwindigkeit, mit der Eternal Power eine Projektpipeline von über 6 GW zur Produktion von grünem Wasserstoff, mit dem mehr als über 4 Mio. t CO2-Emissionen vermeiden werden können, aufgebaut hat.Dieses Volumen kann bis Ende des Jahrzehnts verzehnfacht werden - was ein eindrucksvoller Beweis für die ambitionierte Skalierungsstrategie ist. Mit Partnerschaften in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sollen Kapazitäten im Gigawattmaßstab vorbereitet werden, die perspektivisch Millionen Tonnen fossiler Energieträger ersetzen und erhebliche CO2-Emissionen vermeiden können. Ein integriertes One-Stop-Shop-Modell, das Entwicklung, Erzeugung erneuerbarer Energien und die Produktion von H2-Derivaten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg abdeckt, soll Skalierung, Wettbewerbsfähigkeit und zirkuläre Lösungen ermöglichen. Die Jury würdigt zudem die strategische Signalwirkung: Eternal Power will zeigen, dass ein junges Unternehmen in kurzer Zeit eine Schlüsselrolle in der internationalen Wasserstoffwirtschaft einnehmen kann. Die Projekte sind so konzipiert, dass sie sich in bestehende Hafen- und Industrieinfrastrukturen integrieren lassen und dadurch eine schnelle Marktdurchdringung ermöglichen. Über das Kerngeschäft hinaus engagiert sich das Unternehmen für Wissensaufbau und Akzeptanz von Wasserstofftechnologien, initiiert Dialogformate mit Industrie und Politik und trägt so zu verlässlichen Rahmenbedingungen für Wasserstoffmärkte bei. Die Jury zeichnet die Eternal Power GmbH für ihre Vorreiterrolle in der Entwicklung von Großprojekten für grünen Wasserstoff und als Impulsgeberin der nachhaltigen Transformation der internationalen Energieversorgung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen aus.

Weitere Informationen zur Auszeichnung:
https://unternehmen.nachhaltigkeitspreis.de/brennstoffindustrie