Polestar rüstet bei der Technik seines SUV-Flaggschiffs auf. Der Polestar 3 erhält zum Modelljahr 2026 ein 800-Volt-System, eine höhere Ladeleistung und einen stärkeren Heckmotor. Zusätzlich steigert ein neuer Nvidia-Chip die Rechenpower von 30 auf 254 TOPS. Auch Bestandskunden profitieren von dem Hardware-Upgrade. Die beiden Geely-Töchter Volvo und Polestar bauen ihre Oberklasse-SUV Volvo EX90 und Polestar 3 beide auf der Konzern-Plattform SPA2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
