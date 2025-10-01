Im September wurden in Norwegen zwei neue Elektroauto-Rekorde aufgestellt: 98,3 Prozent aller neuen Pkw im September waren BEVs. Und: Nach den ersten neun Monaten des Jahres beträgt der Elektroauto-Anteil an den Neuwagenverkäufen 95 Prozent. Auch das: neuer Rekord. Die norwegische Straßenbehörde OFV hat für den September 14.084 Neuzulassungen von reinen Elektroautos ermittelt. Das sind 98,3 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen (14.329) - demnach hatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
