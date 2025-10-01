Pharmanovia hat heute die Ernennung von Stephan Eder zum Chief Executive Officer (CEO) von Pharmanovia bekannt gegeben. Die Ernennung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Stephan Eder, CEO

Stephan ist eine ausgesprochen erfahrene Führungskraft und hat im multi-nationalen Pharmasektor über zwei Jahrzehnte lang Teams und Unternehmen in hochrangigen Positionen geleitet. Zuletzt war er Mitglied des Executive Committee bei Stada, einem Private-Equity-finanzierten Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Generika, spezialisierten Präparaten und Verbrauchergesundheit liegt. Er bekleidete dort verschiedene Positionen im kaufmännischen Bereich, darunter die des Head of Europe, wo er ein Geschäftssegment mit einem Umsatz von 3,5 Milliarden Euro und über 6.000 Mitarbeitern leitete. Davor war Stephan bei Novartis tätig und wechselte später zu Sandoz und Hexal, wo er eine Reihe von Führungspositionen bekleidete, unter anderem die des CEO von Hexal/Sandoz Deutschland.

Guido Oelkers, Chair von Pharmanovia, dazu: "Stephan kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erzielung nachhaltigen Wachstums in verschiedenen Geschäftsbereichen zurückblicken. Er hat ein hohes Maß an Ehrgeiz und Tatkraft bewiesen und setzt sich leidenschaftlich für den Aufbau starker Teams ein."

"Das Board heißt Stephan als neuen CEO herzlich willkommen und freut sich auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unter seiner Führung."

Stephan Eder fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, Teil eines Unternehmens zu werden, das nicht nur etablierte Marken, in die die Menschen vertrauen, besitzt, sondern in den nächsten Jahren auch einige spannende innovative Medikamente auf den Markt bringen wird. Ich bin beeindruckt von dem Team und nehme ein enormes Engagement wahr, das Leben der Patienten zu verbessern. Diese Zielstrebigkeit in Verbindung mit der anhaltenden Unterstützung durch unsere Aktionäre bestärkt mich darin, das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen."

Über Pharmanovia

Pharmanovia ist ein globales Healthcare-Unternehmen. Unser Unternehmenszweck ist es, Medikamente fit für die Zukunft zu machen, um das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.

Dies erreichen wir durch die Neuentdeckung von etablierten Medikamenten, die wir nun anders einsetzen oder überarbeiten, um die Behandlungsergebnisse und die Erfahrungen der Patienten zu verbessern. Außerdem identifizieren wir neue chemische Wirkstoffe zur Ergänzung unseres bestehenden Portfolios, um bisher ungedeckte Bedürfnisse zu erfüllen.

Mit einem vielfältigen und wachsenden, in über 160 Ländern auf der ganzen Welt tätigen Team bieten wir ethisch und nachhaltig hochwertige Lösungen in unseren vier therapeutischen Kernbereichen Endokrinologie, Neurologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Onkologie.

Weitere Informationen über Pharmanovia erhalten Sie unter www.pharmanovia.com.

