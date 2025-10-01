FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch dem sogenannten "Shutdown" in den USA eindrucksvoll getrotzt. Nach einem verhaltenen Start drehte er schon bald ins Plus und legte letztlich um 0,98 Prozent auf 24.113,62 Punkte zu. Dies bedeutete den vierten Gewinntag in Folge für den deutschen Leitindex, der zudem erstmals seit einem Monat wieder die Marke von 24.000 Punkten überwand. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um weitere 0,63 Prozent auf 30.459,59 Punkte bergauf.

Auch in Europa jagte der US-Shutdown den Anlegern keine Angst ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,9 Prozent fester. In London und mehr noch in Zürich standen ebenfalls klare Gewinne zu Buche. Dagegen verzeichneten die New York Börsen nur bescheidene Kursaufschläge.

Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Die Demokraten und Republikaner schoben einander gegenseitig die Schuld zu. An den Börsen gehe man gleichwohl davon aus, dass sich die konjunkturellen Konsequenzen in Grenzen halten und sich über kurz oder lang Republikaner und Demokraten einigen werden, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank./gl/he

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145