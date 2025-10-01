© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Strategen kippen die alte Logik über Bord: Statt Blase sehen sie eine Rallye, die Anleger zum gnadenlosen Einstieg treibt. Wer draußen bleibt, riskiert, den größten Run seit der Dotcom-Ära zu verpassen.An der Wall Street zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab: Strategen sprechen von einer "neuen Normalität", bei der hohe Aktienbewertungen nicht mehr als Ausnahme, sondern als dauerhafter Zustand gelten. Hintergrund ist die Kombination aus robuster Gewinnentwicklung und der wachsenden Dominanz von Technologie- und KI-Konzernen. "Vielleicht sollten wir uns an den heutigen Multiplikatoren als neuer Normalzustand orientieren, anstatt eine Rückkehr zum Mittelwert einer vergangenen Ära zu …