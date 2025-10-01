Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.09.2025, 12:20, Zürich/Berlin Bis zu 15,80 Euro kostet die Maß dieses Jahr, damit rund ein Drittel mehr als noch 2019. Kein Wunder, sind doch die Lebensmittelpreise seit 2019 etwa um 32 Prozent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.