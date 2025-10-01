Anzeige
Mittwoch, 01.10.2025
01.10.2025 18:39 Uhr
DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen trotzen US-Shutdown - Pharma- und Stahlwerte sehr fest

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Mittwoch trotz des Regierungs-Shutdowns in den USA mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Nach den Schlagzeilen der vergangenen Tage kam dieser Schritt aber nicht komplett unerwartet. Das Congressional Budget Office (CBO) schätzt, dass pro Tag eines Regierungsstillstands bis zu 750.000 Bundesangestellte vorübergehend beurlaubt werden. Die für Freitag geplante Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts dürfte damit ausfallen.

Analysten vermuten aber, dass mit einem längeren Shutdown die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank im Oktober eher zunehmen dürfte, schon weil ein Stillstand von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen dürfte. Das stützte die Börsen genauso wie ein sehr schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht. Die europäischen Verbraucherpreise für September entwickelten sich derweil wie erwartet.

Der DAX gewann 1,0 Prozent auf 24.114 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,9 Prozent auf 5.581 Punkte nach oben. Der Euro gab leicht nach auf 1,1725 Dollar. An den Anleihemärkten blieb es ruhig. Der Goldpreis blieb auf Rekordhoch und stand zu Börsenschluss mit 3.869 Dollar je Feinunze in Sichtweite der 4.000er-Marke.

Pharma-Aktien haussierten mit plus 5,4 Prozent, nachdem Präsident Donald Trump Pläne für die Einführung einer staatlichen Website mit dem Namen TrumpRx vorgestellt hat, über die Verbraucher Medikamente direkt von den Herstellern kaufen können. "Die Ankündigung vom Dienstag habe sich zwar speziell auf Pfizer bezogen, könnte aber eine Blaupause für eine breitere Zusammenarbeit zwischen der Pharmaindustrie und der Trump-Regierung darstellen", so Jefferies. Merck KGaA gewannen 10 Prozent, Roche legten um 8,6 Prozent zu und Novartis um 3,9 Prozent.

Gesucht waren auch Stahlaktien nach Berichten, wonach die Europäische Union Zölle von 50 Prozent auf Stahlimporte vorschlagen will, um die angeschlagene Industrie des Kontinents zu schützen. "Wir sind der Meinung, dass dieses Szenario - wenn es sich bestätigt - die Markterwartungen übertreffen und wahrscheinlich eine strukturelle Anhebung der Gewinne untermauern würde", so Morgan Stanley. Thyssenkrupp gewannen 5,7 Prozent, Salzgitter 11,7 Prozent oder Arcelormittal 5,3 Prozent.

Warburg erwartet starke Drittquartalszahlen von Adidas (+4%). Darüber hinaus glauben sie, dass der Sportartikelhersteller seine Prognose anheben wird, weil der zollbedingte Gegenwind geringer ausfallen dürfte als die bislang in Aussicht gestellten 200 Millionen Euro. Die Nike-Zahlen zum ersten Geschäftsquartal wurden im Handel als leicht positiv für Adidas gewertet. Das US-Unternehmen hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die Prognosen übertroffen. Puma legten um 3,2 Prozent zu.

Für Pirelli ging es an der Mailänder Börse um 4 Prozent nach oben. Hintergrund war ein Reuters-Bericht, laut dem Sinochem einen Verkauf ihres Anteil von 37 Prozent an Pirelli in Erwägung ziehen würde, sofern ein Aufschlag geboten werde. Hintergrund sind die Expansionspläne der Italiener in den USA, die wegen der Sinochem-Beteiligung auf regulatorische Hürden treffen dürften. Ein Ausstieg von Sinochem ist laut Equita das wahrscheinlichste Szenario. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50     5.581,21       +0,9%       +12,9% 
Stoxx-50        4.709,08       +1,6%        +7,5% 
Stoxx-600        564,62       +1,2%       +10,0% 
XETRA-DAX       24.113,62       +1,0%       +19,9% 
FTSE-100 London    9.350,43       k.A.       +12,4% 
CAC-40 Paris      7.966,95       +0,9%        +7,0% 
AEX Amsterdam      948,18       +0,6%        +7,3% 
ATHEX-20 Athen     5.196,22       +1,2%       +43,9% 
BEL-20 Bruessel    4.907,77       +1,8%       +13,0% 
BUX Budapest     99.157,11       +0,3%       +24,6% 
OMXH-25 Helsinki    5.028,27       +0,2%       +16,2% 
ISE NAT. 30 Istanbul 11.220,22       k.A.       +12,0% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.586,18       +4,2%       -27,6% 
PSI 20 Lissabon    8.041,23       +1,1%       +24,8% 
IBEX-35 Madrid    15.538,80       +0,4%       +33,5% 
FTSE-MIB Mailand   43.079,58       +0,8%       +25,0% 
OBX Oslo        1.581,84       +0,9%       +17,8% 
PX Prag        2.351,76       +0,9%       +32,4% 
OMXS-30 Stockholm   2.677,09       +0,5%        +7,2% 
WIG-20 Warschau    2.850,42       +0,8%       +29,0% 
ATX Wien        4.699,72       +1,4%       +26,6% 
SMI Zuerich      12.360,13       +2,1%        +4,4% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:08  % YTD 
EUR/USD           1,1725    -0,1%   1,1738   1,1744 +13,4% 
EUR/JPY           172,51    -0,6%   173,54   173,56  +6,6% 
EUR/CHF           0,9360    +0,2%   0,9345   0,9349  -0,5% 
EUR/GBP           0,8702    -0,3%   0,8728   0,8727  +5,5% 
USD/JPY           147,13    -0,5%   147,87   147,78  -6,0% 
GBP/USD           1,3473    +0,2%   1,3447   1,3457  +7,5% 
USD/CNY           7,1117    +0,0%   7,1104   7,1108  -1,4% 
USD/CNH           7,1294    +0,0%   7,1269   7,1275  -2,8% 
AUS/USD           0,6604    -0,1%   0,6611   0,6622  +6,9% 
Bitcoin/USD       117.492,45    +2,9% 114.175,95 113.407,55 +20,9% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,41    61,96    -0,9%    -0,55 -13,0% 
Brent/ICE          67,06    67,02    +0,1%    0,04 -11,5% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.869,34   3.856,35    +0,3%    13,00 +46,9% 
Silber            47,45    46,66    +1,7%    0,79 +61,4% 
Platin          1.319,11   1.344,11    -1,9%   -25,00 +52,5% 
Kupfer            4,87     4,86    +0,3%    0,02 +18,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

