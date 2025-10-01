München (ots) -Entschieden: Die ARD wird ihr komplementär aufgestelltes Talkkonzept mit den etablierten Marken "Caren Miosga", "Maischberger" und "Hart aber fair" um weitere zwei Jahre verlängern und setzt zusätzlich auf weitere Diskurs-Formate mit Louis Klamroth. Die Gremien der zuständigen Landesrundfunkanstalten stimmten den entsprechenden Produktionsverträgen im Rahmen des Gesamtkonzepts für die ARD-Talks nun zu.ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "In den vergangenen Jahren haben wir das Talkangebot der ARD konsequent weiterentwickelt - mit Erfolg. Die Talk-Formate ergänzen sich nicht nur inhaltlich, sondern konnten ihre Reichweite über alle Plattformen hinweg ausbauen. Diesen Weg gehen wir weiter: Gesellschaftliche und politische Themen wollen wir für alle Zielgruppen durch noch mehr Formatvielfalt für Das Erste und auch die ARD Mediathek zugänglich machen. Gerade in diesen bewegten Zeiten ist es so wichtig, Debattenräume für unterschiedliche Meinungen zu schaffen. Das leisten die politischen Talks in der ARD und hoffentlich in Zukunft noch stärker auch für jüngere Menschen."Neue Wege für den politischen Diskurs: Louis Klamroth wird mit neuen, innovativen Formaten den politischen Diskurs weiterentwickeln. Neben der linearen Ausstrahlung von "Hart aber fair" wird er in den kommenden zwei Jahren regelmäßig in einem Format zu sehen sein, das speziell für die ARD Mediathek produziert wird - und sich in Machart, Themenwahl und Gestaltung bewusst an jüngere Zielgruppen richtet, die klassisches Fernsehen nicht mehr nutzen.Außerdem soll Klamroth künftig mehrmals im Jahr Townhall-Formate in der ARD moderieren. Gesellschaftliche und politische Themen werden dabei mit Bürgerinnen und Bürgern offen, kontrovers und lebensnah diskutiert."Caren Miosga" und "Maischberger" setzen 2026 und 2027 ihre Ausstrahlung in bewährter Form und mit gleicher Folgenanzahl fort.Durch diese neue Formatvielfalt soll der politische Diskurs in der ARD für unterschiedlichste Zielgruppen zugänglich und interessant gestaltet werden.Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung:"Wir haben das ARD-Talkangebot in den letzten Jahren erfolgreich weiterentwickelt: Die drei politischen Gesprächssendungen ergänzen sich in Themen, Form und Ansprache. Sandra Maischberger überzeugt mit journalistischer Brillanz und einer multithematischen Sendung, Louis Klamroth hat 'Hart aber fair' mit klarer, zugewandter Gesprächsführung vor allem auch im Digitalen weiterentwickelt und bringt Politik und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch und Generationen zusammen. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit."Frank Beckmann, NDR-Programmdirektor:"Caren Miosga setzt mit den Eins-zu-Eins-Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern einen besonderen Akzent und leistet einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung. Unaufgeregt und mit journalistischer Klarheit macht die Sendung auch komplexe politische Zusammenhänge verständlich."Alle ARD-Polit-Talks haben ihre Reichweite in den vergangenen Monaten kontinuierlich gesteigert - sowohl bei den absoluten Zahlen, in puncto Marktanteil als auch bei den digitalen Abrufen."Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR."Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."Hart aber fair" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von "Florida Factual GmbH" im Auftrag des WDR.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deFür "Caren Miosga":Norddeutscher Rundfunk, Presse und Kommunikation,Amelie Schwenke-Rolfs, E-Mail: a.schwenke-rolfs@ndr.deFür "Hart aber fair" und "Maischberger":WDR Kommunikation, Tel.: 0221 220 7100,E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6129703