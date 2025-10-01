Die Aktien europäischer Pharmaunternehmen haben am Mittwoch eine beeindruckende Rallye hingelegt. Hintergrund ist die Vereinbarung von US-Präsident Donald Trump mit Pfizer.In Folge dieser Einigung zwischen Trump und Pfizer über günstigere Preise im Medicaid-Programm kletterte der Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care deutlich und konnte damit nahezu sämtliche Einbußen seit Anfang September wettmachen. Präsident Donald Trump stellte klar, dass es sich nicht um eine Einzelmaßnahme handeln soll. Vielmehr seien weitere Abkommen mit anderen großen Arzneimittelherstellern geplant. Diese Aussicht sorgte am Markt für eine spürbare Aufhellung der Stimmung. Analyst Richard Vosser von JPMorgan …Den vollständigen Artikel lesen ...
