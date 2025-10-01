Der DAX hat am Dienstag die 24.000-Punkte-Marke zurückerobert. Erstmals seit einem Monat überschritt der deutsche Leitindex wieder diese wichtige Marke. Auch für den MDAX ging es spürbar nach oben. Vom Shutdown in den USA ließen sich die Anleger indes nicht aus der Ruhe bringen. Der Shutdown in den USA, ausgelöst durch das Ausbleiben einer Brückenfinanzierung im Kongress, ließ die europäischen Märkte kalt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent und unterstrich die Robustheit des Kontinents. Für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
