Diese Aktien könnten im wahrsten Sinne des Wortes vor einer goldenen Woche stehen, die am Mittwoch beginnt und bis zum 7. Oktober läuft. Dabei bieten sich für Anleger attraktive Comeback-Chancen. Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 7. Oktober läuft in China die Golden Week, die große Feiertagswoche im Reich der Mitte. Experten erhoffen sich in der Ferienwoche einen deutlich erhöhten Konsum und nach den zuletzt etwas positiveren Wirtschaftsdaten Impulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE