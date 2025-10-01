360Learning, die weltweit führende Plattform für kollaboratives Lernen, hat heute mit der Einführung des AI Companion erneut unter Beweis gestellt, warum es seine Position als KI-Vorreiter im Sektor Learning Development (L&D) verdient.

Der AI Companion, ein personalisierter, intelligenter Partner für jeden Benutzer, wurde entwickelt, um jeden Lernprozess nahtlos zu unterstützen, die Produktivität zu steigern und die Entwicklung von Fähigkeiten zu fördern. Der Companion wird zunächst im Search-Modus die Suche nach Inhalten revolutionieren, indem er Antworten, proprietäres Wissen und relevante Empfehlungen anzeigt. In den kommenden Monaten werden weitere Modi hinzukommen, um Benutzer mit Datenanalysen, Coaching, Plattformnutzung und vielem mehr zu unterstützen.

Die Einführung von AI Companion erfolgt nach mehreren Meilensteinen, die 360Learning erreicht hat.

In mehreren aufeinanderfolgenden Jahren wurde 360Learning von eLearning Industry als Nr. 1 unter den KI-gestützten Lernmanagementsystemen (LMS) ausgezeichnet. Im Rahmen der Investitionsstrategie France 2030 hat die französische Regierung 360Learning eine Förderung zugesprochen, um dessen Investitionen in KI und kompetenzbasiertes Lernen zu unterstützen. Und nachdem 6.400 Professionals die AI for L&D Certification erhalten hatten, führte 360Learning die L&D Performance Academy ein. Hier können sich Professionals in kostenlosen, von der ATD akkreditierten Kursen in KI und L&D-Geschäftsstrategien weiterbilden.

Benjamin Marchal, CEO von 360Learning, erklärte: "KI führt zu einer disruptiven Veränderung der Art und Weise, wie wir am Arbeitsplatz lernen. Wir glauben, dass Experten im Bereich L&D an der Spitze dieser Disruption stehen sollten. Daher investieren wir in KI-Tools, mit denen sich die Produktivität steigern und proprietäre Fähigkeiten aufbauen lassen, die kollaboratives Lernen in großem Maßstab ermöglichen und so die Geschäftsentwicklung vorantreiben. Das ist es, was uns auf dem Markt für Unternehmensschulungen von anderen Anbietern unterscheidet."

Mit der Einführung von AI Companion erweitert 360Learning sein wachsendes Angebot an KI-gestützten Funktionen im Bereich L&D. Hierzu zählt etwa die KI-gestützte Erstellung von Inhalten, mit der sich Dokumente innerhalb von Sekunden in interaktive Kurse verwandeln lassen, sodass Fachexperten ihr Wissen schnell weitergeben können. Die Kurse werden automatisch in 67 Sprachen übersetzt. Und Smart Review gibt sofort kontextbezogenes Feedback zu den Antworten der Lernenden auf offene Fragen, wodurch der Austausch gefördert wird, der Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt. 360Learning legt großen Wert auf Compliance in Bezug auf Daten und Sicherheit und stellt so sicher, dass Unternehmenskunden KI vertrauensvoll und verantwortungsbewusst einsetzen können.

Über 360Learning

360Learning ist eine KI-gestützte Lernplattform, die LMS- und LXP-Funktionen kombiniert, um den Aufbau von Kompetenzen für mittelständische und große Unternehmen zu skalieren. Durch die Nutzung von kollaborativem Lernen und KI-Innovationen ermöglicht es 360Learning den Unternehmen, internes Fachwissen in "Just-in-time"-Lernen für Onboarding, Compliance und mehr zu übertragen, um so das Wachstum von Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu fördern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.360learning.com

