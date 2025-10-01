© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpaWährend Anleger bereits US-Zinssenkungen fest einpreisen, warnen Fed-Offizielle vor vorschnellen Schritten. Die wachsende Kluft zwischen Markt und Zentralbank könnte zu überraschenden Turbulenzen im Oktober führen.Die Märkte sind derzeit überzeugt, dass die Federal Reserve (Fed) bei ihrem Treffen Ende Oktober die Zinsen erneut senken wird. Rund 95 Prozent der Investoren erwarten eine Senkung um 25 Basispunkte, etwa 76 Prozent setzen auf eine weitere Senkung im Dezember, wie aus dem FedWatch-Tool der CME Group hervorgeht. Doch hinter den Kulissen zeichnet sich ein anderes Bild ab: Immer mehr Fed-Vertreter betonen, dass eine Zinssenkung keineswegs unvermeidlich ist und die geldpolitischen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE