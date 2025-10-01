Baden-Baden (ots) -Beim 41. Robert Geisendörfer Preis für Hörfunk, Fernsehen und Onlineproduktionen wird am Abend in Hamburg das Drama "Ein Mann seiner Klasse", eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag von SWR und BR, ausgezeichnet. Der Preis geht an Regisseur und Koautor Marc Brummund, Autorin Nicole Armbruster und die beiden Hauptdarsteller Leonard Kunz und Camille Loup Moltzen. Der Robert Geisendörfer Preis würdigt Produktionen, die einen besonderen Beitrag zur gesellschaftlichen Kommunikation leisten.Begründung der Jury"Der Fernsehfilm 'Ein Mann seiner Klasse' erzählt bewegend die Kindheit eines Jungen in prekären Verhältnissen, geprägt von Gewalt, Alkohol und schmerzhafter Vatersuche, aber auch von Menschen, die Hoffnung geben. Die Produktion vermeidet Klischees, zeigt empathisch und undramatisch gesellschaftliche Wirklichkeit und plädiert für Chancengerechtigkeit jenseits von Milieuschubladen. Sie verbindet erzählerische Dichte mit gesellschaftlicher Relevanz - und setzt damit Maßstäbe für engagiertes Fernsehen. Dieser Film nimmt ein Milieu in den Blick, das selten eine Bühne bekommt - differenziert, kunstvoll und ohne moralische Überheblichkeit." Ausgezeichnet werden bei dem evangelischen Medienpreis publizistische Leistungen, die das individuelle und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und würdigt hervorragende journalistische, konzeptionelle und gestalterische Qualität."Ein Mann seiner Klasse""Ein Mann seiner Klasse" ist eine Familiengeschichte im Kaiserslautern der 90er Jahre. Eine Geschichte von massiver gesellschaftlicher Ungleichheit, von Armut, von Gewalt und dem Ergreifen von Chancen, die es eigentlich gar nicht gibt. Der Vater (Leonard Kunz) des zehnjährigen Christian (Camille Loup Moltzen) bringt seine Familie als Möbelpacker durch. In glücklichen Momenten ist er zugewandt, in anderen schlägt er zu. Als Christian unerwartet eine Gymnasialempfehlung erhält, will sein Vater diesen Bildungsaufstieg verhindern. Von seiner Mutter, später seiner Tante unterstützt, muss der Junge sich zwischen der Liebe zum Vater und seinen Zukunftschancen entscheiden. Das Drehbuch zu dem Film schrieben Nicole Armbruster und Koautor und Regisseur Marc Brummund nach dem autobiographischen Roman von Christian Baron. Produziert wurde "Ein Mann seiner Klasse" von Daniela Zentner, Kerstin Lipownik und Sven Sund, Saxonia Media. Die Redaktion liegt bei Monika Denisch, SWR, und Patricius Mayer, BR. "Ein Mann seiner Klasse" ist bis zum 17.8.2026 in der ARD Mediathek zu sehen.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6129711