NurExone: Starke Meilensteine und Rückenwind im ersten Halbjahr 2025

Ende August 2025 hat NurExone Biologic Inc. seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Die Ausgaben blieben im Plan, die Mittel flossen direkt in Forschung und Entwicklung. Damit bleibt der Kurs Richtung klinische Studien intakt.

Mehr als Zahlen - klare strategische Fortschritte

Für NurExone war 2025 bislang weit mehr als ein finanzielles Zwischenzeugnis. Im Februar schaffte es das Unternehmen unter die leistungsstärksten Titel im TSX Venture 50. ein Schlüsselprojekt: die Übernahme einer Master-Zellbank, die Versorgung und Qualität für ExoPTEN langfristig sichern soll.

Zugleich wurde mit Exo-Top Inc. eine US-Tochter gegründet. Ziel: Präsenz in Nordamerika stärken und die Basis für Produktion und Vermarktung in den Vereinigten Staaten schaffen. Unterstützt wird der Schritt durch die Aufnahme in den ARMI HealthTech Hub Accelerator - ein Türöffner für Markt und klinische Entwicklung.

Forschung liefert Rückenwind für ExoPTEN

Auch auf wissenschaftlicher Ebene konnte NurExone punkten. Auf der internationalen ISEV-Exosomenkonferenz wurden Daten zur Regeneration von Gesichtsnerven vorgestellt. Sie deuten auf eine mögliche dritte Indikation für ExoPTEN hin.

Im Sommer folgten präklinische Ergebnisse mit klarer Signalwirkung: In Tiermodellen verbesserte ExoPTEN die Gehfähigkeit nach Rückenmarksverletzungen signifikant. Ergänzende Bildgebung bestätigte strukturelle Reparaturen. Für 2026 ist nun eine Phase-1/2a-Studie geplant - vorbehaltlich regulatorischer Freigaben.

Investitionen steigen - Kapitalbasis gesichert

Die Investitionen in Forschung und Aufbau spiegeln sich in den Zahlen wider. F&E-Aufwendungen kletterten im zweiten Quartal auf 0,70 Mio. US-Dollar, die Verwaltungsausgaben auf 1,13 Mio. US-Dollar. Unterm Strich stand ein Nettoverlust von 1,85 Mio. US-Dollar.

Wichtiger ist die solide Basis: Eine erfolgreiche Privatplatzierung stärkte die Finanzierung und schafft Luft für die nächsten Entwicklungsschritte.

Positioniert für den nächsten Etappensieg

Das erste Halbjahr 2025 hat gezeigt: NurExone treibt Forschung und Strukturen konsequent voran. ExoPTEN rückt näher an die klinische Realität. Für Patienten mit Rückenmarks- oder Sehnervenverletzungen könnte sich damit erstmals ein Hoffnungsschimmer auftun - und für Investoren eine spannende Wegmarke in einem dynamischen Zukunftsmarkt.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



