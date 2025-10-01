Ab sofort ist die elektronische Patientenakte in Kliniken und Arztpraxen Pflicht. Was hinter der ePA steckt und wie sinnvoll es ist, sich als Patient:in auf die ePA einzulassen, haben wir hier zusammengefasst. Für Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken ist die Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) ab sofort verpflichtend. Ziel der ePA ist es, unser Gesundheitssystem ein Stück weit digitaler und effizienter zu machen. Doch was bedeutet das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n