Samsung und SK Hynix unterstützen OpenAI mit Chips und Ausrüstung, um das Stargate-Projekt und die nächste KI-Generation zu realisieren.Samsung Electronics und SK Hynix haben erste Vereinbarungen getroffen, um Speicherchips und weitere Ausrüstung für OpenAIs Stargate-Projekt zu liefern. Die Partnerschaft stärkt die Position der beiden koreanischen Technologiegrößen im Bereich fortschrittlicher Speicherchips für künstliche Intelligenz. OpenAIs CEO Sam Altman unterzeichnete am Mittwoch ein Letter of Intent, um die beiden koreanischen Unternehmen in den Bau von Rechenzentren einzubeziehen. Das Projekt Stargate umfasst weltweit führende Unternehmen der KI-Branche, darunter Nvidia und Oracle.
