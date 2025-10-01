Mithilfe von KI-Tools gelingt es Betrüger:innen immer öfter, sich über HR-Prozesse in Unternehmen einzuschmuggeln. Manager:innen sind überfordert. Aber die Firmen arbeiten daran, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu optimieren. Der Fall einer US-Amerikanerin, die nordkoreanischen Hacker:innen geholfen hat, lukrative IT-Jobs in US-Firmen zu ergattern, hat zuletzt für Aufregung gesorgt. Dabei ging es freilich vor allem darum, die Identitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n