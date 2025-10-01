Prodapt, ein globaler Technologieführer mit Schwerpunkt auf KI, kündigte heute die Gründung von BOLDEST an, einer neuen Einheit, die Marken dabei unterstützt, sich in der komplexen, datenreichen und KI-gesteuerten Landschaft moderner digitaler Erlebnisse zurechtzufinden. An der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft vereint BOLDEST KI und menschliche Kreativität, um bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die messbare Geschäftsergebnisse liefern.

In den letzten fünfzehn Jahren wurden Agenturen für digitale Transformation von zwei Kräften geprägt: kreativem Design (Kunst) sowie Technologie (Wissenschaft). Teams benötigten spezialisierte Fachkenntnisse, um ansprechende, kanal-spezifische Erlebnisse zu gestalten und diese gleichzeitig auf sicheren, skalierbaren Plattformen bereitzustellen. Mit der parallelen Weiterentwicklung von Kunst sowie Wissenschaft setzten Unternehmen zunehmend auf nutzerzentriertes, zweckorientiertes Design und Technologien wie Content-Management-Systeme, E-Commerce-, Auftragsverwaltungs- sowie Mobile-App-Lösungen, Kundendatenplattformen sowie Lieferantenmanagementsysteme kurz gesagt, auf Systeme für die Kundenbindung und Systeme für die Dokumentation von Geschäftsvorgängen.

"Radikale Veränderungen von Geschäftsprozessen und KI haben einen Transformationsstrudel erzeugt wobei einer den anderen beschleunigt. Wir sehen eine klare Chance, neue Lösungen für diese Marktveränderung zu entwickeln, und genau das wird BOLDEST tun", sagte Manish Vyas, Geschäftsführer Bereichsleiter bei Prodapt. "Die Partnerschaft mit Dilip Keshu der eine ikonische, preisgekrönte Agentur aufgebaut hat, die über 500 Marken betreut gibt mir großes Vertrauen, dass wir auf solidem Fundament stehen. Die Gründung von BOLDEST markiert eine strategische Erweiterung von Prodapt, während wir erste Fußabdrücke in neuen Endmärkten schaffen."

"Veränderungen von Geschäftsprozessen, generative, deskriptive und prädiktive KI, kreatives Design sowie sichere, skalierbare Technologie werden die Zukunft von Handel und Markenerlebnis tragen", sagte Dilip Keshu, erfahrener Unternehmer und Gründer der Agentur, der BOLDEST leiten wird. "Evolutionäre Verbesserungen werden durch revolutionäre Experimente ergänzt, um Wettbewerbsvorteile freizusetzen. Unser Ziel ist es, an der Spitze der bevorstehenden Veränderungen zu stehen."

Das Angebot der neuen Einheit umfasst:

Beratungsleistungen: Strategische Roadmaps, Business Cases und Technologie-Blueprints.

Agentische Markeninteraktion: KI-gestützte Lösungen für kanalübergreifende Koordination, Live-Commerce und Markenverstärkung.

Markante Erlebnisse: Kreatives Design und Entwicklung für verschiedene Kanäle/Touchpoints, auf KI basierend, für Kundenerlebnisse, Mitarbeitererfahrungen und Lieferanteninteraktionen.

Über Prodapt

Prodapt ist ein globaler KI-First-Technologieführer, der Beratungsleistungen, Geschäftsprozessneugestaltung und Managed Services für die größten Telekom- und Technologieunternehmen anbietet, welche die Netzwerke und die digitalen Erlebnisse von morgen gestalten. Prodapt ist ein von ServiceNow unterstütztes Unternehmen und wurde im Gartner eMQ als Spezialist für Gen-AI-Beratungs- und Implementierungsservices ausgezeichnet.

Prodapt verbindet weltweit 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte. Zur Kundschaft gehören unter anderem Google, Amazon, PayPal, SoftBank, ServiceNow, Ciena, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung und viele weitere.

Prodapt ist ein "Great-Place-To-Work -Certified"-Unternehmen und beschäftigt über 6.000 Technologie- und Fachbereichsexperten in Amerika, Europa, Indien, Afrika und Japan. Prodapt ist Teil des 130 Jahre alten Mischkonzerns The Jhaver Group, der weltweit über 32.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prodapt.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

