Die private Haftpflicht ist eine wichtige Absicherung für Haushalte und ein bedeutsames Geschäftsfeld für Vermittler. Welche Anbieter empfehlen Makler weiter? Die Anbieter mit den höchsten Net Promoter Scores kennt die Studie "AssCompact AWARD - Privates Schaden-/ Unfallgeschäft". Fast 50 Millionen Haftpflichtversicherungsverträge gab es in Deutschland im Jahr 2024 laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). Das allein zeigt, dass dieser Absicherung eine große Bedeutung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
