844 % Staking-Rendite für Mine-to-Earn-Memecoin PepeNode seriös?

PepeNode positioniert sich als der erste Mine-to-Earn-Memecoin und konnte mit seinem ICO bisher schon mehr als 1,56 Mio. USD einnehmen. Denn die Investoren haben Interesse an dem neuartigen Mining-Konzept des virtuellen Memecoin-Minings gefunden.

Dabei handelt es sich um ein Spiel, in dem man Serverräume errichten, Mining-Nodes installieren und Nodes kombinieren kann, um auf diese Weise den eigenen PEPENODE-Coin und andere Memecoins wie Pepe, Fartcoin und weitere zu verdienen.

Allerdings kaufen die Investoren nicht nur aufgrund des Konzepts, sondern ebenso wegen der Vorteile, die sie schon jetzt erhalten. Denn die neu erworbenen Coins können in den Staking-Pool eingezahlt werden, um ein passives Einkommen von 844 % pro Jahr zu erhalten.

Somit können Sie bis zum Start des Spiels schon einen Vorsprung erlangen. Gleiches gilt für die frühe Teilnahme am Presale, welcher schrittweise die Verkaufspreise erhöht und den Token nur noch für weniger als 46 Stunden für 0,0010831 USD anbietet.

PEPENODE ist schon jetzt stakebar und wird von 934 Mio. Coins genutzt

Noch zahlt PepeNode den Teilnehmern des Stakings eine der höchsten Renditen der Kryptoindustrie. Denn wie bereits erwähnt, liegen die Zinsen bei 848 % pro Jahr. Somit würden die Staker täglich eine Rendite von 2,31 % erhalten. Bei Zinseszinsen kann sich ein Investment schnell innerhalb von einem Monat verdoppeln, sofern die Zinsen konstant bleiben.

Quelle: https://pepenode.io/staking

Allerdings hängt die Rendite von der Anzahl der in den Staking-Pool eingezahlten Coins ab. Somit nimmt sie also mit weiteren gestakten Token künftig ab. Jedoch verhindert es damit den Nachteil von Presales, da die Anleger meist bis zum TGE (Token Generation Event) warten müssen. PepeNode ermöglicht hingegen einen sofortigen Vorteil.

Schon jetzt wurde eine große Anzahl von 934 Mio. PEPENODE-Coins gestakt. Mit wachsender Reichweite ist in der nächsten Zeit noch mit weiteren Zuflüssen in den Staking-Pool zu rechnen. Dieser Umstand kann noch einmal dadurch verstärkt werden, dass PepeNode das Krypto-Mining gamifiziert, von Beginn an einen Nutzen bietet und Play-to-Earn transformiert.

PepeNode bietet ein strategisches und kompetitives Mining-Erlebnis

Im Unterschied zu dem traditionellen Krypto-Mining müssen die Spieler von PepeNode nicht erst hohe Anfangsinvestitionen aufbringen, einen wettbewerbsfähigen Strompreis organisieren, die Anlage optimieren und mehr, um überhaupt mit den industriellen Mining-Anbietern konkurrieren zu können.

Stattdessen können sie sofort in das virtuelle Mining-Spiel eintreten, um mit dem Aufbau und der Optimierung der Mining-Anlagen zu beginnen. Dabei haben die Nodes unterschiedliche Eigenschaften und ihre Kombination führt zu höheren Erträgen.

Jedoch muss darauf geachtet werden, dass eine schwächere Hardware auch die Leistung beeinträchtigt. Langfristig kommt es weniger auf die reine Leistung als auf die gewählte Strategie an.

Besonders nachhaltig soll PepeNode mithilfe der deflationären Tokenomics werden. Denn jeder Verbesserung im Spiel führt dazu, dass 70 % der dafür aufgewendeten Coins über einen Burning-Mechanismus vernichtet werden.

Dies gestaltet das virtuelle Mining und den PEPENODE-Coin sogar noch einmal attraktiver gegenüber dem traditionellen Krypto-Mining. Denn so steht ein tendenziell ein im Wert steigender Coin gegenüber einem endlosen Hardware-Wettlauf. Zudem soll somit sein Angebot unter Kontrolle gehalten werden.

Auf diese Weise wird das Mining zu seinem strategischen Wettstreit anstelle eines Infrastrukturkampfes. Dabei treten die Spieler von PepeNode auf einer Rangliste gegeneinander an, um zusätzliche Belohnungen in Memecoins wie Pepe, Fartcoin und weiteren zu erhalten. Daher ist es auch eine Mining-Maschine für die besten Memetoken.

So können Sie sich frühzeitig dem nächsten großen Trend anschließen

Damit Sie vor der großen Verbreitung von PepeNode und den damit erwarteten Kursanstiegen durch die Burnings in das Projekt einsteigen, öffnen Sie die Website. Auf dieser können Sie mit ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Bankkarte zahlen.

Teilgenommen werden kann mit unterschiedlichen Wallets, wobei vor allem die Best Wallet aufgrund ihrer nahtlosen Erfahrung und den zahlreichen Vorteilen für Vorverkäufe sowie mehr empfohlen wird. So lassen sich die Coins kaufen, beanspruchen und verfolgen.

Der Smart Contract von PepeNode wurde von Coinsult auf Risiken überprüft, um Anlegern auch beim Staking mit Zinsen von 848 % eine höhere Sicherheit zu gewähren.

Schließen Sie sich dem Projekt auf X und Telegram an, um rechtzeitig von den neuesten Kurstreibern und News zu erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.