Pump.Fun steig 26 %, während Memecoin-Sniper Snorter ICO bald beendet

Allein über die vergangenen 24 Stunde konnte Pump.Fun (PUMP) um 26 % steigen und sich somit von der allgemeinen Schwäche der Memecoins absetzen, welche diese in letzter Zeit betroffen hat.

Im selben Moment hat der neuartigen Memecoin-Sniper Snorter Bot Token (SNORT) die Endphase seines ICOs gestartet, die nur noch 19 Tage laufen wird. Mit seiner Hilfe können die Coins frühzeitig verfolgt und gekauft werden, die auf Pump.fun gelistet werden.

Der Vorverkauf konnte mittlerweile mehr als 4,2 Mio. USD einnehmen, da die Investoren in ihm das Potenzial erkannt haben, neben anderen großen Krypto-Trading-Bots wie Banana Gun, Maestro und Trojan seinen Rang einzunehmen.

Snorter stellt mit seinem Erdferkel-Maskottchen, welches die vielversprechendsten Coins aus der Flut täglich neu erscheinender Kryptowährungen aufspürt, zudem ein ganz besonderes Tier im Memecoin-Sektor dar.

Bis zum Abschluss des Vorverkaufs können die SNORT-Coins noch für den aktuellen Preis von 0,1065 USD erworben werden. Wenn der Kurs nach der Listung in die Höhe getrieben wird, müssen Sie möglicherweise deutlich mehr zahlen.

Pump.fun führt den Memecoin-Sektor an

Bei Pump.fun handelt es sich um die führende Launchplattform für Memecoins. Da Investoren von dem breiten Trend profitieren wollen, wurde vor allem der PUMP-Coin von Pump.fun gekauft. Somit konnte dieser heute um 26 % an Wert gewinnen.

Aber auch andere führende Memecoin sind mittlerweile wieder stärker gestiegen. So legte SPX6900 über die vergangenen 24 Stunden um 23 %, Pudgy Penguins um 18 %, Fartcoin um 13 % und Dogecoin um 8 % zu. Durchschnittlich waren es für den Sektor heute 8 %.

Ein Faktor für die starke Entwicklung von Pump.fun könnte auch der Kommentar des Solana-Gründers Anatoly Yakovenko sein. Denn dieser äußerte, dass die Livestreaming-Funktion der Plattform möglicherweise ein Konkurrent für TikTok werden könnte.

Ebenso verzeichnete Pump.fun eine stärkere Aktivität, nachdem zuvor ein nachlassendes Interesse beobachtet wurde. Ein Grund dafür war der Aufstieg des Konkurrenten Let's Bonk, der kurzzeitig die Marktführung an sich reißen konnte, jedoch im August und September wieder gegenüber Pump.fun an Bedeutung verlor. Mitte September waren es fast 35.000 Launches und tägliche Einnahmen von 1,3 Mio. USD.

https://dune.com/queries/4861426/8051257

Das zugenommene Interesse stärkt allerdings nicht nur die Position von Pump.fun. Ebenso wird damit die wachsende Nachfrage nach Tools deutlich, um sich in diesem Chaos zurechtzufinden.

Diese hohe Nachfrage will sich der Snorter Bot Token zunutze machen. Es ist ein Krypto-Trading-Bot, der in Kürze erscheinen wird und die Tausenden Memecoin-Launches pro Tag analysiert sowie diejenigen markiert, die am ehesten hohe Kapitalflüsse anziehen. Somit können Nutzer wie die Wale früh einsteigen und zum Höchststand wieder aussteigen.

Snorter bietet Kleinanlegern die Technologie für die Strategie der Großinvestoren

Insbesondere wegen seiner Funktion, die nächsten potenziellen Memecoin-Moonshots vor der Mainstreamadaption aufzuzeigen, hat er das Interesse der Anleger erweckt und mit seinem Vorverkauf viel eingenommen.

Snorter überprüft permanent die Transaktionswarteschlangen und Validator-Feeds, um auf diese Weise den Launch von neuen Coins und Liquiditätsspritzen zu identifizieren, lange bevor sie auf den öffentlichen Dashboards zu sehen sind.

Daher ist Snorter sehr erfolgreich auf Launchpads wie Pump.fun. Denn er scannt die neuen Coins mithilfe von Filtern für Liquiditätstiefe, Handelsvolumen und Zuflüssen von Walen, um somit die vielversprechendsten Investments von den weniger Aussichtsreichen zu trennen. Zudem bekommen die Nutzer Benachrichtigungen, um möglichst früh handeln zu können.

Dank der Errichtung auf Solana und der Nutzung von speziellen RPC-Endpunkten kann die Latenz gegenüber der öffentlichen Infrastruktur verringert werden. Somit sind Transaktionen in unter 1 Sekunde möglich.

Quelle: https://snortertoken.com/

Zusammen mit dem nahtlosen Telegram-Zugang können die Trades somit schneller an die Validatoren übergeben werden, als dies typischerweise für reguläre DEX-Händler der Fall ist. Dabei fallen mit 0,85 % auch die niedrigsten Handelsgebühren in der Kryptoindustrie an, sofern man den SNORT-Coin hält. Somit können Sie noch höhere Gewinne erzielen.

Somit ist der Vorteil des Snorter Bots eindeutig. Er gewährt seinen Nutzern die Vorteile, welche ansonsten nur die Großinvestoren erhalten, ohne jedoch so viel Kapital dafür aufbringen zu müssen.

Daher müssen Sie auch nicht mehr als Ausstiegsliquidität zurückbleiben und können stattdessen das Spiel zu Ihren Gunsten wandeln, indem Sie gemeinsam mit den anderen frühen Anlegern höhere Gewinne erzielen.

Tokenomics von SNORT positionieren ihn neben den besten Telegram-Bots

Nachdem das Team von Snorter Bot Token bekanntgab, dass der Presale in Kürze abgeschlossen wird, hat das FOMO unter den Investoren noch einmal zugenommen. Denn diese wollen sich nun noch den niedrigen Preis sichern, bevor der Coin von den Börsen eingeführt wird.

Schließlich wurde dieser entwickelt, um mit anderen führenden Krypto-Handelsrobotern wie Trojan, Banana Gun und Maestro gleichzuziehen. Zudem handelt es sich um einen Kryptosektor, der für eine Eroberung bereit ist.

Über die vergangenen sieben Tage haben die führenden Krypto-Handelsroboter Gebühren von 173.000 USD eingenommen. Der ebenfalls auf Solana angesiedelte Trading-Bot Trojan kommt sogar auf ein tägliches Handelsvolumen von 40.000 USD und kumulative Gebühreneinnahmen von 200 Mio. USD.

Quelle: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

In dem Sektor von Snorter kann selbst ein Bruchteil des Volumens der Vorgänger zu einer deutlichen Wertsteigerung des SNORT-Coins führen. Dieser wurde zur Förderung des Ökosystems entwickelt und ermöglicht niedrigere Gebühren, Staking-Zinsen, und Governance-Rechte, was alles Anreize für das Halten sind.

Aufgrund der niedrigsten Gebühren ist zu erwarten, dass sich die Umlaufversorgung im Laufe der Zeit verringert. Da Angebot und Nachfrage die Kurse bestimmen, könnte der Coin bei einer stärkeren Adoption auch an Wert gewinnen.

Der Nutzen und die Knappheit sind auch die Gründe, die Analysten wie Borch Crypto und Apex Syndicate zu der Einschätzung haben kommen lassen, dass der SNORT-Coin ein Steigerungspotenzial von 100x hat. Ähnlich sehen es Krypto-Medien wie 99Bitcoins und Cryptonews, welche die Vorteile der Technologie betonen.

So können Sie rechtzeitig die SNORT-Coins im Presale kaufen

Sobald der Vorverkauf in 19 Tagen beendet wurde, können Sie den SNORT-Coin nur noch über die Börsen erwerben. Dann kann der Preis aufgrund der Vorteile schon deutlich höher liegen. Zudem ermöglicht ein früher Einstieg größere Gewinne.

Den Presale von Snorter finden Sie auf der offiziellen Website. Zahlen können Sie mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Kreditkarte. Für eine nahtlose Erfahrung wird die Nutzung der von WalletConnect zertifizierten Best Wallet empfohlen, die zu den besten Wallets zählt.

Dort finden Sie den Presale unter Upcoming Tokens und können ihn einfacher verfolgen, beanspruchen und mehr. Die Best Wallet lässt sich über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an, um immer über die neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.