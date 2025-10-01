ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 01, 2025bekannt gegeben, eine neue Klasse für seine Suiten der Kategorie Diamond Club mit einem hochwertigen Ansatz in puncto All-Inclusive-Gastgewerbe. Diese Suite-Klasse feiert ihren offiziellen Einstand am 1. November 2025 und zeichnet sich durch Suiten und Villen aus, die eine herausragende Dimension, umfassende räumliche Anordnung und unvergleichliche Größe im All-Inclusive-Marktsegment aufweisen. Royalton Suites & Villas eignet sich ideal für Familien, Freundesgruppen oder Paare, die nach hochwertigem Luxus streben, und setzt neue Maßstäbe in Sachen großflächiger Gastlichkeit im Karibikraum.

Von den gefeierten Überwasser-Bungalows bis zu den geräumigen Chairman und Presidential Suiten und dem einzigartigen CHIC Mansion heben sich diese Unterkünfte vor allem durch ihre Größe hervor. Villas mit mehreren Zimmern und üppigen Wohnbereichen, Suiten, die ein Lebensgefühl wie in einer Privatresidenz offerieren, und direkt auf dem Wasser gelegene Rückzugsorte geben Reisenden die Freiheit, sich wie zu Hause zu fühlen, Kontakte zu knüpfen und das Leben in einer größeren Dimension zu feiern. Die Kombination mit hochwertigen inkludierten und maßgeschneiderten Services verleiht diesen Räumen modernen Komfort par excellence im All-Inclusive-Segment.

"Royalton Suites & Villas repräsentiert die nächste Evolutionsstufe unserer Vision, Gäste in Erstaunen und Verzückung zu versetzen, die mehr als einen Suite-Aufenthalt anstreben", so Jurgen Stutz, Senior Vice President of Sales, Marketing & Distribution, Royalton Hotels & Resorts. "Wir können glücklicherweise einige der geräumigsten, modernsten und exklusivsten Unterkünfte im Karibikraum anbieten. Diese Markteinführung ermöglicht uns die Hervorhebung von deren Dimension und Potenzial in Kombination mit einem hochwertigen Service und personalisiertem Flair, was einen neuen Maßstab auf dem All-Inclusive-Markt setzen wird."

Gäste, die diese Unterkünfte buchen, werden zudem von einer reichhaltigeren Version der Kategorie Diamond Club profitieren, die ausgewählte inkludierte Services zur Abrundung des prächtigen Wohnraums beinhalten. Je nach Suite zählen zu den erweiterten Leistungen bspw. charakteristische Cocktails, die in der Suite durch einen Mixologen zubereitet werden, Markenchampagner bei der Ankunft, ein tägliches Frühstück à la carte in der Privatsphäre der Suite oder erhabene Genussmomente mit handgemachten Desserts. Ein exklusiver Butler-Service und kuratierte Annehmlichkeiten runden das Erlebnis ab, um jedem Aufenthalt einen genussvollen und persönlichen Touch zu verleihen. Diese neue Klasse übertrifft die Kategorie Diamond Club und die charakteristischen Zimmer und Suiten der Marke, um die gesamte Bandbreite der exzellenten Unterkünfte von Royalton Hotels & Resorts zu demonstrieren.

Royalton Suites & Villas wird in zwei Phasen eingeführt. Gäste, die vom 1. November 2025 ihren Aufenthalt verbringen, kommen in den Genuss eines hochwertigeren Erlebnisses für Überwasser-Bungalows und Villen, während Gäste mit Aufenthalt ab 1. März 2026 Zugang zum erweiterten Angebot an Chairman Suiten, Presidential Suiten und dem CHIC Mansion haben.

Die Vorstellung von Royalton Suites & Villas baut auf dem jüngsten Erfolg von Royalton Hotels & Resorts hinsichtlich eines Upgrades zu den Kategorien Diamond Club und Star Class auf - ein Meilenstein, der die Erwartungen in der gesamten Branche geschürt hat und seitdem bei zahlreichen Reisenden in Interesse sowie in einer beeindruckenden Nachfrage im gesamten Portfolio resultierte. Diese neue Klasse soll die Nachfrage weiter stärken, da sich Reisenden neue Anreize für einen Aufenthalt in den exklusivsten Unterkünften der Marke bieten.

Mit Immobilien an sieben der begehrtesten Destinationen des Karibikraums gibt Royalton Hotels & Resorts dank seines Engagements für Innovationen, seiner starken Service-Kultur und der Schaffung unvergesslicher Gästeerfahrungen weiterhin den Takt im All-Inclusive-Sektor vor.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resortsist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, wo das Motto Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity und DreamBed bekannt ist. Royalton Hideawaybietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resortspräsentiert The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resortslädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royaltonmit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negrilein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wo Gäste Vacation Like A Star in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

