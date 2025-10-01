Die Partnerschaft erweitert den Zugang zu skalierbarer, qualitativ hochwertiger Einzelzellanalyse für Forscher

Parse Biosciences, der Marktführer auf dem Gebiet der skalierbaren und zugänglichen Einzelzellsequenzierung, freut sich, das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Single Cell Discoveries als neuestes Mitglied seines Certified Service Provider (CSP) Program begrüßen zu dürfen. Als zertifizierter Anbieter wird Single Cell Discoveries den Zugang zur Einzelzelltechnologie von Parse erweitern und sie durch ein ausschließlich auf Einzelzellforschung ausgerichtetes Team ergänzen, um Forscher in ganz Europa und weltweit zu unterstützen.

Das 2024 eingeführte CSP Program bringt Forscher mit streng geprüften Partnern zusammen, um Einzelzellprojekte jeder Größenordnung outzusourcen. Da es die Einhaltung strenger Standards hinsichtlich Datenqualität, Skalierbarkeit und Service gewährleistet, unterstützt das Programm Labore dabei, ihre Forschungsergebnisse zuverlässig zu beschleunigen.

"Der erste Dienstleister in Europa zu sein, der dem Certified Service Provider Program von Parse beitritt, unterstreicht unseren Anspruch, eine führende Rolle in der Einzelzellforschung einzunehmen", so Mauro Muraro, PhD, Mitbegründer und CEO von Single Cell Discoveries. "Wir werden im Rahmen unserer Partnerschaft auf die skalierbare, fixierungsfreundliche Technologie von Parse zurückgreifen, um qualitativ hochwertige Ergebnisse in dem Tempo zu liefern, das die moderne Forschung erfordert, ob für ein fokussiertes Pilotprojekt oder eine Studie im Atlas-Maßstab."

"Der Ausbau unseres CSP-Netzwerks stellt sicher, dass Forscher über einen zuverlässigen, regionalen Zugang zu erstklassigen Einzelzelldienstleistungen verfügen", so Alex Rosenberg, CEO und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Nun, da Single Cell Discoveries dem Programm beitritt, gewinnen Wissenschaftler einen vertrauenswürdigen Partner, dessen Schwerpunkt schon immer auf Einzelzellen lag, jetzt ergänzt durch die Skalierbarkeit und Präzision, die Parse ermöglicht."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung von Fortschritten in den Bereichen menschliche Gesundheit und wissenschaftliche Forschung konzentriert. Indem Parse Forschern die Möglichkeit bietet, Einzelzellsequenzierungen in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Einfachheit durchzuführen, treiben die innovativen Lösungen des Unternehmens Durchbrüche auf den Gebieten Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie und anderen voran. Aufbauend auf einer transformativen Technologie, die an der University of Washington entwickelt wurde, hat Parse Biosciences über 100 Millionen US-Dollar eingeworben und wird in über 3.000 Labors weltweit genutzt. Das wachsende Produktportfolio des Unternehmens umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und Trailmaker für die erweiterte Datenanalyse. Parse Biosciences, dessen Hauptsitz sich im pulsierenden Stadtteil South Lake Union in Seattle befindet, hat kürzlich eine 34.000 Quadratfuß große Anlage mit modernsten Labors eröffnet, um seine Mission, die globale Forschung voranzutreiben, zu unterstützen. www.parsebiosciences.com

Über Single Cell Discoveries

Single Cell Discoveries ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut ("Contract Research Organization", CRO), das sich auf Einzelzellsequenzierung, räumliche Transkriptomik und multiomische Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in Utrecht (Niederlande) befindet, arbeitet mit Biopharmaunternehmen und akademischen Einrichtungen weltweit zusammen, um die Arzneimittelforschung und -entwicklung voranzutreiben. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung, mehr als 1.000 abgeschlossenen Projekten und Millionen von sequenzierten Einzelzellen aus über 50 Spezies liefert Single Cell Discoveries mit Präzision und in großem Umfang wichtige transkriptomische Erkenntnisse. Unter Einsatz modernster Laboreinrichtungen, fortschrittlicher Sequenzierungsplattformen und maßgeschneiderter Bioinformatik-Unterstützung kombiniert das Unternehmen Hochdurchsatz-Automatisierung, schnelle Durchlaufzeiten und Exzellenz in der Einzelzellpräparation, drei Faktoren, die entscheidend für erfolgreiche und reproduzierbare Ergebnisse sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250930419767/de/

Contacts:

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com 858.504.0455