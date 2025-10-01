Bisher hat der Shutdown in den USA die Anleger noch nicht in Panik versetzt. Trotzdem schichten einige Marktteilnehmer ihre Portfolios um und setzen dabei auf sichere Häfen. Neben Gold haussiert daher auch der Bitcoin. Im Vergleich zum Edelmetall hat die Kryptowährung bis zum Rekordhoch jedoch noch Luft nach oben.Der Goldpreis hat in den vergangenen Stunden ein Rekordhoch bei 3.895,11 Dollar pro Unze erreicht. Seit Jahresbeginn 2025 hat Gold damit satte 47 Prozent zugelegt und übertrifft damit viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär