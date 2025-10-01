Die Wall Street hat zur Wochenmitte trotz des Shutdowns weiter zugelegt. Während der Dow Jones und der Nasdaq 100 moderat zulegten, schloss der S&P 500 auf Rekordhoch. Zudem standen diese Aktien im Fokus.Wie DER AKTIONÄR berichtete, konnten sich Demokraten und Republikaner bisher nicht auf einen Haushalt einigen. Dennoch reagierte die Wall Street gelassen auf den Shutdown: Der Dow Jones stieg um 0,09 Prozent auf 46.441 Zähler, für den Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 24.800 Punkte nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
