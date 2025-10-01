DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.207 Pkt
DOW JONES--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel sprach zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die Umsätze seien eher durchschnittlich gewesen. Der Gesamtmarkt ist mit der positiven Entwicklung an der Wal Street noch leicht nach oben gelaufen.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.207 24.114 +0,4% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
October 01, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)
