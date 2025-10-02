Ripple XRP vor massiver Kursexplosion: Analyst prognostiziert Anstieg auf bis zu 19 US-Dollar

Weiterhin befindet sich XRP in einem relativ engen Preiskorridor, der ein Pendeln zwischen der psychologisch wichtigen 3-Dollar-Marke und einem Preis von etwa 2,80 US-Dollar ermöglicht. Diese Seitwärtsbewegung konnte auch in der laufenden Woche noch nicht durchbrochen werden, auch wenn der XRP-Token im Hinblick auf die vergangenen 30 Tage immerhin mit fast sechs Prozent im Plus liegt. Allerdings könnte die Konsolidierungsphase schon bald Geschichte sein, denn ein renommierter Krypto-Analyst veröffentlichte eine XRP-Prognose mit äußerst bullischen Aussichten, die eine regelrechte Kursexplosion in Aussicht stellt.

Historischer Indikator signalisiert bevorstehende Rallye

Mit einem leicht bullischen Ergebnis konnte XRP den vergangenen September abschließen. Laut den Daten von CryptoRank stieg der Preis der Kryptowährung im letzten Monat um 2,49 Prozent und reihte sich damit in die vorherigen drei Jahre ein, die ebenfalls einen positiven Septembermonat verzeichnen konnten. Zum Zeitpunkt der aktuellen Marktbetrachtung wird der XRP-Token zu einem Preis von 2,94 US-Dollar gehandelt und liegt damit im Vergleich zum Vortag immerhin 3,36 Prozent im Plus.

Der Krypto-Experte "Mikybull Crypto" geht jedoch davon aus, dass der jüngste Kursgewinn nur den Anfang einer längeren Rallye darstellt. Seiner technischen Analyse zufolge ist nun ein wichtiger Indikator aufgetaucht, der genau darauf hindeutet. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2017 konnte XRP laut dem Analysten ein Quartal über dem kritischen Widerstand abschließen. Damals startete eine bullische Rallye, die XRP zum noch immer aktuellen Allzeithoch von 3,84 US-Dollar im Januar 2018 führte.

Kursziele bis 19 US-Dollar bei optimistischem Szenario

Sollte sich diese historische Bewegung tatsächlich wiederholen, würde die Ripple-Währung in den kommenden Monaten nicht nur ein neues Allzeithoch erreichen, sondern das derzeitige All-Time-High massiv übertreffen können. Innerhalb weniger Wochen wäre laut der Experteneinschätzung ein Preis von 5,50 US-Dollar durchaus realistisch. Das entspräche einer Steigerung von fast 90 Prozent vom aktuellen Niveau.

Sollte das Head-Shoulder-Head-Muster, das der Krypto-Trader am XRP-Chart identifiziert hat, sich sogar langfristig halten können, wäre ein spektakulärer Anstieg auf 19 US-Dollar innerhalb einiger Monate oder Jahre denkbar. Hierfür spricht die potenzielle Einführung von XRP-ETFs in den USA, die institutionelle Anleger anlocken könnten. Binnen kurzer Zeit könnten Milliarden an US-Dollar in das Ripple-Projekt fließen. Eine Garantie gibt es allerdings - wie überall in der Krypto-Welt - nicht, und gerade Prognosen zu hohen und schnellen Gewinnen sollten immer mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Maxi Doge vereint klassischen Meme-Coin-Charme mit modernem Trading-Humor

Mit der Nutzung des bekannten Hunde-Memes möchte Maxi Doge eine Hommage an den ältesten und erfolgreichsten Meme-Coin der Welt setzen. Dogecoin dient als klares Vorbild für den jungen MAXI-Token, wobei das Presale-Projekt auf einige eigene Ideen setzt und so klassische Konzepte mit innovativen Ansätzen kombiniert. Auch bei Maxi Doge wird bewusst auf komplexe Utility verzichtet, und neue Technologien oder eine langfristige Roadmap suchen interessierte Anleger vergebens.

Stattdessen stehen der Spaß am Investieren, das kalkulierte Risiko am Meme-Coin-Markt und die eigene Community im Vordergrund. Kombiniert wird dies mit einem hochmodernen und leicht ironischen Gym-Bro-Humor, der sich gezielt an die "Top Dogs" der Krypto-Welt richtet. Um diesen Community-orientierten Ansatz zu unterstützen, gibt es ein wöchentliches Leaderboard, über das sich die MAXI-Community messen kann, sowie regelmäßige Community-Wettbewerbe und eine geplante Post-Launch-Listung auf Uniswap und ersten zentralen Kryptobörsen. Schon jetzt überzeugt das Maxi Doge-Projekt mit einem attraktiven Staking-Angebot: Wer noch heute MAXI-Token zu einem Preis von 0,00026 US-Dollar erwirbt und anlegt, erhält eine jährliche prozentuale Rendite von 128 Prozent.

