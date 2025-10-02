Blue Matter freut sich mitteilen zu können, Eva Kersey als Partner mit Sitz in London für das Unternehmen gewonnen zu haben. Eva ist dem Team von Blue Matter am 16. September offiziell beigetreten und bringt umfangreiche Erfahrungen in der strategischen Beratung von Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizintechnik mit.

Eva ist seit 2007 für Kunden aus dem Bereich Life Sciences tätig. Sie startete ihre Beraterkarriere bei PHP (jetzt Teil von Accenture). Seitdem bekleidete sie Führungs- und Partnerpositionen bei IMS Consulting, IQVIA und ClearView Healthcare Partners. Über die Jahre konnte sie Beratungserfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette sammeln, wobei ihr Schwerpunkt auf der Entwicklung funktionsübergreifender Strategien lag. Sie hat sich vor allem auf Therapie- und Franchise-Strategien, Portfoliooptimierung sowie Preis-, Zugangs- und Evidenzstrategien spezialisiert. Außerdem verfügt sie über umfassende Expertise in allen Aspekten der Entwicklung von kommerziellen Strategien für Produkte in der klinischen Phase und vor der Markteinführung.

"Ich freue mich sehr, Teil des Teams von Blue Matter zu werden", so Eva. "Das Unternehmen vereint eine einzigartige Kombination aus kreativem Denken und analytischer Genauigkeit, was selten zu finden ist. Zudem schätze ich die offene, engagierte und kooperative Unternehmenskultur sehr."

George Schmidt, Managing Partner von Blue Matter, sagte: "Wir freuen uns sehr, Eva an Bord zu haben. Ihre Führungswerte, etwa dass sie ihre Führungsrolle zielorientiert und vertrauensvoll ausübt, durch Taten inspiriert und den Menschen in den Mittelpunkt stellt, passen perfekt zu unserer Unternehmenskultur. Wir sind überzeugt, dass ihre strategische Vision das Wachstum von Blue Matter, insbesondere in Europa, nachhaltig fördern wird."

Eva hat einen MBA-Abschluss der Universität Bayreuth, einen MA-Abschluss in Internationalem Marketing der Universität Nottingham und einen BSc-Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft der TU Bergakademie Freiberg.

Über Blue Matter

Blue Matter www.bluematterconsulting.com ist eine Strategieberatung für die Life-Sciences-Branche. Blue Matter unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien und betreut von dort aus Pharma- und Biotech-Unternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Maximierung des Werts auf Produkt-, Portfolio- und Organisationsebene. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unternehmens- und Produktstrategie in komplexen Märkten sowie auf der organisatorischen Effizienz.

