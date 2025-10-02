Die World Free Zones Organization veranstaltet vom 10. bis 12. Oktober 2025 ihren 11.jährlichen Weltkongress im Hainan International Conference and Exhibition Centre in Partnerschaft mit dem Hainan Provincial Bureau of International Economic Development (IEDB).

Dr. Mohammed Al Zarooni, Chairman of World FZO during the 10th Congress hosted in Dubai in 2025 (Photo: AETOSWire)

Der Kongress mit dem Schwerpunktthema "Zones: Gateways to Global Prosperity, Trade, and Sustainable Innovation" (Zonen: Tore zu globalem Wohlstand, Handel und nachhaltiger Innovation) ist das größte und einflussreichste Event dieser Art und stellt Regierungen, Investoren und Branchenexperten eine dynamische Plattform bereit, um drängende Fragen zur Zukunft des globalen Handels und der globalen Investitionstätigkeit zu erörtern.

Auf dem Programm der Eröffnungszeremonie stehen Vorträge von Dr. Mohammed Alzarooni, Vorsitzender der World FZO, Aiqing Fang, Präsident des China International Investment Promotion Council, Umberto de Pretto, Generalsekretär der International Road Union, und Rie Vejs-Kjeldgaard, Leiterin der Abteilung für nachhaltige Unternehmen und Produktivität.

Der Kongress bietet Keynotes, Podiumsdiskussionen, Rundtischgespräche, Fallstudien und Leadership-Sessions zu den wichtigsten Themen, die Freihandelszonen heute bewegen. Beleuchtet werden die wirtschaftlichen und sozialen Beiträge der Zonen zum integrativen Wachstum, die Bedeutung des Aufbaus resilienter Stakeholder-Ökosysteme, die Transformation der chinesischen Freihandelshäfen mit Schwerpunkt auf Hainan als globales Modell sowie die veränderten Perspektiven für den globalen Austausch in einer Zeit fragmentierter Handelsbeziehungen und der Neuausrichtung der Lieferketten.

Dr. Mohammed Al Zarooni betont: "Freihandelszonen sind für die Weltwirtschaft wichtiger denn je. Aus den anfänglichen Handelsenklaven haben sich komplexe Ökosysteme entwickelt, die eine industrielle Diversifizierung fördern, Arbeitsplätze schaffen, Unternehmertum unterstützen und kleine und mittelständische Unternehmen in globale Wertschöpfungsketten integrieren. Heute generieren weltweit mehr als 3.500 Freihandelszonen über 90 Millionen Arbeitsplätze und tragen fast 20 zum globalen Handelsvolumen bei. Der Kongress in Hainan wird eine wichtige Plattform sein, um die transformative Rolle von Wirtschaftszonen in einer Welt zu stärken, die von technologischen Disruptionen, Veränderungen bei den Lieferketten und dringenden Klimaschutzanforderungen geprägt ist."

Auf der Tagesordnung stehen wichtige Programmpunkte, darunter das Executive Leadership Programme und ein hochrangiges Ministertreffen, das mit einem Ministerkommuniqué schließen wird, in dem umsetzbare Strategien für die Zukunft formuliert werden. Weitere Highlights sind das First China Comprehensive Free Trade Zone Development International Forum, das BRICS-SEZ-Treffen und der Start des Sustainable Zones Certification Programme der World FZO.

Der Kongress bietet eine ausgedehnte Ausstellungsfläche, exklusive Networking-Möglichkeiten und ein Programm mit kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfzoworldcongress.com.

